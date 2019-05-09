لجنة المسابقات تُؤجل مباراة الزمالك والجونة وتحدد موعد لقاء الأهلي والإسماعيلي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الأسبوع 33 من الدوري المصري، وقررت اللجنة برئاسة الحاج عامر حسين أن تؤجل مباراة الزمالك والجونة بسبب مشاركة الزمالك فى المباراة النهائية فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي يومي 19 و 26 مايو الحالى.

كما قامت اللجنة بتحديد موعد لقاء الأهلي مع الإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع 18 لتقام يوم الأربعاء 22 مايو فى العاشرة مساءً على استاد برج العرب، كما قررت اللجنة كذلك إقامة مباراة المقاولون العرب مع الهلي يوم الثلاثاء 28 مايو فى العاشرة مساءً، وقد أعلنت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الأسبوع 33 من الدوري المصري.

جدول مواعيد مباريات الأسبوع 33 من الدوري المصري

يوم الجمعة 17 مايو تقام مباراة الإسماعيلي مع الداخلية على استاد الجيس بالسويس فى العاشرة مساءً.

يوم الثلاثاء 21 مايو تقام 5 مباريات فى العاشرة مساءً حيث يلتقى المصري مع الانتاج الحربي على استاد الجيش بالسويس، وسموحة مع بتروجيت على استاد حرس الحدود بالمكس، وطلائع الجيش مع الاتحاد السكندري على استاد جهاز الرياضة، ووادى دجلة مع حرس الحدود على استاد المقاولون العرب، وإنبي مع مصر المقاصة على استاد بتروسبورت.

يوم الأربعاء 22 مايو تقام مباراتين حيث يلتقى بيراميدز مع النجوم على استاد الدفاع الجوي، والإسماعيلي مع الأهلي على استاد برج العرب فى العاشرة مساءً.

يوم الثلاثاء 28 مايو تقام مباراة الأهلى مع المقاولون العرب على استاد بتروسبورت.

وتم تأجيل مباراة الزمالك والجونة والتى كان مقرراً لإقامتها على استاد الجوية لموعد لم يتحدد بعد بسبب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدول مواعيد مباريات الأسبوع 33 فى الدوري المصري