لجنة المسابقات تُحدد مواعيد المباريات المتبقية للأهلي والزمالك فى الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحاج عامر حسين مواعيد المباريات المتبقية للأهلي والزمالك فى الدوري المصري، والتي تقرر أن تُقام بعد انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو 2019 وحتى 19 يوليو 2019، حيث يتبقى من مباريات الدوري المصري 4 مباريات فقط لحسم بطولة الدوري بعد أن انتهى صراع الهبوط، وهبط كل من بتروجيت والداخلية والنجوم لدوري القسم الثاني.

وقد حددت لجنة المسابقات مواعيد مبدئية ووضعت اللجنة فى الاعتبار بأن منتخب مصر سوف يصل إلى المباراة النهائية التى ستقام يوم 19 يوليو 2019 على استاد القاهرة، وأكد الحاج عامر حسين بان هذه المواعيد قابلة للتعديل فى حالة عدم وصول منتخب مصر للمباراة النهائية.

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية فى الدوري المصري

المباراة الأولي : الزمالك مع الجونة وتقام يوم 22 يوليو 2019.

المباراة الثانية: الزمالك والإسماعيلي وتقام يوم 25 يوليو 2019.

المباراة الثالثة: الأهلي والمقاولون العرب وتقام يوم 25 يوليو 2019.

المباراة الرابعة: الأهلي والزمالك وتقام يوم 29 يوليو 2019.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة وباق له مباراتين أمام المقاولون العرب، ثم الزمالك، ويحتاج الأهلي للفوز على المقالون والعرب والتعادل مع الزمالك للفوز بالدوري دون النظر لنتائج الزمالك فى المباريات الأخري مع الإسماعيلي أو الجونة.

أما نادي الزمالك فيحتل المركز الثالث فى الدوري المصري برصيد 68 نقطة وباق له 3 مباريات مؤجلة أمام الجونة، ثم الإسماعيلي، ثم الأهلي، ويحتاج الزمالك للفوز فى جميع المباريات الثلاثة للفوز بالدوري دون النظر لنتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب.