لجنة المسابقات تُعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير فى الدوري المصري ومؤجلات الزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات الأسبوع الأخير فى الدوري المصري هذا الموسم، كما أعلنت عن مؤجلات فريق الزمالك فى البطولة، وبناء على هذه المواعيد فقد تقرر تأجيل مباراتي الزمالك مع الإسماعيلي، والزمالك مع الهلي إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقد أعلن الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن مواعيد بعض المباريات المؤجلة لفريق الزمالك حيث سيواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي يوم الجمعة 30 مايو، كما سيلتقى الزمالك مع الجونة أو حرس الحدود يوم الاثنين 3 يونيو، وسيتحدد اسم الفريق بناء على نتيجة مباراتي الجونة مع الإسماعيلي، وحرس الحدود مع بيراميدز.

واكد الحاج عامر حسين بأن الزمالك سوف يواجه الفريق المهدد بالهبوط من الجونة أو حرس الحدود بناء على نتيجة المباراتين السابقتين، وذلك حرصاً على ميدا تكافؤ الفرص بحيث تقام فى نفس اليوم مباراة المقاولون العرب مع فريق بتروجيت، ومباراة الاتحاد مع سموحة، ومباراة الإنتاج الحربي مع وادي دجلة.

مواعيد مباريات الأسبوع الأخير فى الدوري المصري

يوم الاثنين 27 مايو 2019 تقام 4 مباريات فى العاشرة مساءً حيث يلتقى الجونة مع الإسماعيلي على استاد الجونة، والنجوم مع إنبي على استاد بتروسبورت، ومصر للمقاصة مع طلائع الجيش على استاد المقاولون العرب، والداخلية مع المصري على استاد الجيش بالسويس.

يوم الخميس 30 مايو 2019 تقام مباراتين فى العاشرة مساءً حيث يلتقى الزمالك مع الإنتاج الحربي على استاد بتروسبورت، وحرس الحدود مع بيراميدز على استاد المكس.

يوم الاثنين 3 يونيو 2019 تقام 4 مباريات فى العاشرة مساءً حيث يلتقى بتروجيت مع المقاولون العرب على استاد الجيش بالسويس، والإنتاج الحرب مع وادي دجلة على استاد كلية الشرطة، والاتحاد السكندري مع سموحة على استاد المكس، ويلتقى حرس الحدود أو الجونة مع الزمالك ويتم تحديد الملعب بناء على الفريق.