لجنة المسابقات تُقرر تقديم موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحاج عامر حسن تقديم موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة ضمن مباريات دور الثمانية فى مسابقة كأس مصر موسم 2018 / 2019 والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية 90 دقيقة أي”ساعة ونصف” فقط.

وأكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بأن المباراة كان مقرر إقامتها فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وقد تم تقديم موعد المباراة لتقام فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقام فى نفس اليوم 28 أغسطس مباراة بيراميدز مع حرس الحدود فى دور الثمانية بكأس مصر والتي ستقام على استاد السلام.

وسوف يواجه الفريق الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى دور الثمانية فريق الاتحاد السكندري فى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، كما سيواجه الفريق الفائز من مباراة بيراميدز وحرس الحدود فى دور الثمانية فريق بتروجيت فى الدور قبل النهائي يوم الأحد 1 سبتمبر أيضاً على أن تقام المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019 على استاد القاهرة.

وقد صعد فريق الزمالك إلى مباراة دور الثمانية بعد تغلبه على فريق الإنتاج الحربي فى دور الستة عشر بنتيجة 2-صفر، بينما صعد فريق مصر المقاصة لدور الثمانية بعد الفوز على فريق وادي دجلة 2-1 فى مباراة دور الستة عشر.

ويسعى فريق الزمالك تحت قيادة “ميتشو” المدير الفني الجديد لتخطي عقبة مصر المقاصة تحت قيادة “ميدو” لتحقيق لقب بطولة كأس مصر التى يحمل لقبها بعد تغلبه على فريق سموحة فى المباراة النهائية الموسم الماضي، وفى حالة فوزه سيواجه الزمالك الاتحاد السكندري، وفى حالة الفوز سيواجه أحد الفرق التالية “بيراميدز أو حرس الحدود أو بتروجيت فى المباراة النهائية.