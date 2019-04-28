لحظة بلحظة الآن نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية..نهاية الشوط الأول

يخوض الزمالك اليوم أحد مباراياته الهامة في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدالية أمام النجم الساحلي، وقد تأهل الزمالك لنصف النهائي على حساب حسنية أغادير بقدم ابراهيم حسن في مباراة العودة الي انتهت بتقدم الزمالك بهدف وحيد دون رد، بينما انتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي على الرغم من أن فرصة حسنية أغادير كانت الأكبر في التسجيل إلا أن تألق الشناوي حافظ على شباكة نظيفة.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي دقيقة بدقيقة

64: النجم الساحلي يسيطر علي اللقاء في هذا التوقيت من عمر المباراة ومحاولات متكررة علي مرمي جنش .

61: ركنية للنجم الساحلي ينقذها الدفاع .

د60: النجم الساحلي يحاول في هذه اللحظات وتصدي خرافي لجنش وينقذ فرصة التعادل .

د59: مازالت النتيجة 0/1 لصالح الزمالك وسط أجواء جماهيرية كبيرة جدا .

د58: حمدي الونش يسقط مصابا علي أرضية الملعب بعد الاصطدام مع الشخاوي .

د57: الونش ينقذ فرصة هدف للنجم الساحلي ويبدأ الهجمة من الخلف بشكل مميز

د56: الزمالك في وضعية دفاعية ويلعب علي المرتدات في هذه اللحظات

د53:دفاع كبير من النجم الساحلي لعدم قبول أهداف أخري

د50 : فرصة ضائعة من عمر السعيد وضياع فرصة الهدف الثاني

د47: الزمالك بتعليمات جروس يحاول احراز الهدف الثاني لحسم التأهل هنا في مصر

د46: بداية الشوط الثاني وهتافات قوية من الجمهور والتذكير بلقاء العودة

د 45 حكم اللقاء يُطلق صافرة نهاية الشوط الأول والنتيجة 1-0 للزمالك.

د 45 بطاقة صفراء لكهربا صاحب الهدف الوحيد في اللقاء.

د 44 فرصة خطيرة ضائعة للزمالك من محمود عبد العزيز لتمر الكرة بجوار القائم.

د 44 النتيجة الآن مازالت تقدم الفارس الأبيض بهدف دون مقابل عن طريق كهربا.

د 43 ترجع الكرة من جديد للزمالك بعد خطأ ضد النجم من وسط الملعب.

د 41 ركنية أخري لصالح الزمالك ولكن تتحول لركلة مرمي لصالح النجم.

د 40 خمس دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة والنتيجة 1-0 لصالح الزمالك.

د 40 ركنية لصالح الزمالك والفارس الأبيض يسعي من أجل إحراز الهدف الثاني.

د 36 كهربا يُسجل أول أهداف اللقاء للزمالك وتُصبح النتيجة الآن 1-0.

د 34 تناقلات للكرة في وسط الملعب بين أقدام الزمالك والنتيجة 0-0.

د 33 خطأ لصالح الزمالك من وسط الملعب.

د 32 الزمالك يبحث عن أول أهدافه ومازال الضغط مستمر على دفاع النجم.

د 30 ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي المُخصص للشوط الأول والنتيجة مازالت 0-0.

د 26 الزمالك يستحوذ على الكرة حتي الآن بنسبة 60% مقابل 40 % للنجم.

د 20 تسديدة قوية من كهربا ولكن تمر أعلي مرمي النجم.

د 17 تسلل على كهربا.

د 15 مرور ربع ساعة من اللقاء والنتيجة مازالت التعادل السلبي.

د 11 فرصة هدف ضائعة للزمالك بعد عرضية من عبد الله جمعة.

د 9 خطأ لصالح الزمالك في وسط الملعب.

د 8 عرضية من جانب كهربا من ناحية اليسار وينجح دفاع النجم في إبعادها عن منطقة الجزاء.

د 5 أول 5 دقائق تمر من عمر اللقاء والنتيجة 0-0.

د 3 النجم يستحوذ على الكرة في وسط الملعب.

د 2 أول تسديدة في اللقاء من جانب إبراهيم حسن لاعب الزمالك.

د 1 إنطلاق أحداث الشوط الأول بين الزمالك والنجم الساحلي.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية لقاء الزمالك والنجم الساحلي والذي من المقرر له أن يقام اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء طبقا لتوقيت القاهرة، ويستضيف برج العرب الذي سوف يستقبل حضور ٣٠ الف من الجماهير، وسوف تنقل مباراة الزمالك بشكل حصري علي بي ان سبورت hd1.

الزمالك على المستوي المحلي

الزمالك على المستوي المحلي فقد ثلاث نقاط غاليه أمام بيراميدز كادت أن تجعله في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري حتي الآن، ويحتل الزمالك الآن المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، بينما الأهلي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، وبيراميدز في المقدمة برصيد 63 نقطة بعد 29 مباراة خاضها منذ انطلاق الدوري.

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