لحظة بلحظة متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا دور الـ 16 في بطولة أمم أفريقيا 2019

بدأت مباراة مصر وجنوب أفريقيا 2019 في دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 حيث كان أداء مصر جيد بشكل كبير في مباريات التأهل لدور الـ16 حيث لعب منتخب مصر ثلاث مباريات فاز فيهم جميعا، والآن يلعب منتخب مصر أهم مبارياته الآن مباراة مصر وجنوب أفريقيا مباراة دور الـ 16 التي تأهل المنتخب في حالة الفوز لاستكمال باقي مباريات البطولة الأفريقية 2019 المقامة على أرض مصر ونتابع الآن من خلال موقعنا كلمة دوت أورج أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ16 لحظة بلحظة.
لحظة بلحظة متابعة مباراة مصر وجنوب أفريقيا 2019
بدأت الآن مباراة مصر وجنوب أفريقيا في استاد القاهرة وسط حضور جماهيري مكثف من الجمهور المصري وندعو من قلوبنا الفوز لمنتخب مصر في تلك المباراة وإليكم الآن متابعة لحظية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا :
- بداية الشوط الأول لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
- بداية قوية لمنتخب مصر
- هجوم جيد من المنتخب على دفاع جنوب افريقيا
- تسديده جيدة من مروان محسن لكن يصدها حارس المرمي
- أداء قوي من الشناوي ويتصدى لبعض الهجمات الجيدة
- تسديدة من طارق حامد تصطدم بدفاع جنوب افريقيا دون خطورة على المرمى
- خطأ لصالح تريزيجيه على مقربة من منطقة جزاء جنوب افريقيا
- تراجع في الهجوم الخاص بمنتخب مصر مع الدقائق الأخيرة للمباراة
- الحكم يعلن انتهاء الشوط الأول
- بداية الشوط الثاني للمباراة
- تمريره من أحمد على لكنها تصل في يد حارس جنوب أفريقيا قبل أن يصل إليها تريزيجيه
- يحاول منتخب مصر وبشدة إحراز هدف الفور في المباراة
- هلانتي يسدد كرة طائشة من ضربة ثابتة تخرج بعيدة عن مرمى الشناوي إلى خارج الملعب
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