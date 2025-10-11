لعبة العراق وإندونيسيا منقولة على أي قناة اليوم

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العراق وإندونيسيا منقولة على أي قناة مباراة العراق وإندونيسيا منقولة على أي قناة

تستضيف مدينة جدة المباراة المرتقبة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 بين المنتخبين العراقي والإندونيسي في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، وهي مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثاني، المنتخب العراقي يفتتح مبارياته اليوم، في حين المباراة ستكون الأخيرة لأندونيسيا بعد الخسارة من السعودية في الجولة الماضية 2-3.

مباراة العراق وإندونيسيا اليوم منقولة على أي قناة:
القناة الناقلة لمباراة العراق وإندونيسيا اليوم في تصفيات كأس العالم هي قناة bein sports HD2، كما ستكون المباراة منقولة على قناة ALKASS 6 HD، موعد بداية المباراة عند الساعة 10.3.0 مساء بتوقيت بغداد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

نتيجة مباراة المريخ ونجوم بنغازي الودية اليوم

أخبار الرياضة

مباراة عمان والإمارات منقولة على أي قناة