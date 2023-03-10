لعبة العراق وإيران للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لدور 8 من كأس آسيا تحت 20 سنة 2023

يلتقي منتخب العراق للشباب مع نظيره منتخب إيران يوم السبت 11 مارس 2023 في مباراة الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 20 سنة 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران للشباب، وموعد لعبة العراق تحت 20 سنة اليوم السبت بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وجرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، يذكر أن البطولة الآسيوية تُقام حاليًا في دولة أوزبكستان.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وإيران للشباب مباشرة في كأس آسيا تحت 20 سنة 2023 يوم السبت، فسوف تكون المباراة منقولة على قناة الرابعة الرياضية العراقية، وقناة الكأس 9، وقناة bein sports AFC، منتخب العراق تأهل للدور ربع النهائي وصيفًا للمجموعة الأولى، منتخب إيران تأهل بعد فوزه بصدارة المجموعة الثانية.

موعد لعبة العراق وإيران للشباب في ربع نهائي كأس آسيا 2023

نتائج منتخب العراق تحت 20 سنة في دور المجموعات من كأس آسيا للشباب بدأت بالفوز على إندونيسيا 2-0، ثم الخسارة أمام أوزبكستان 0-1، ثم التعادل مع سوريا 1-1، نتائج منتخب إيران في دور المجموعات بدأت بالفوز على قطر 0-1، ثم الخسارة أمام أستراليا 2-3، ثم الفوز على فيتنام بنتيجة 3-1، موعد مباراة العراق وإيران للشباب يوم السبت في دور 8 من كأس آسيا بالأوقات التالية:

الساعة 1 ظهرًا بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

الساعة 2 عصرًا بتوقيت دبي بالإمارات.

الساعة 11 صباحًا بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 10 صباحًا بتوقيت لندن (جرينتش).

الساعة 5 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.