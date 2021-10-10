لعبة العراق والإمارات.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لتصفيات المونديال

يحل منتخب العراق ضيفًا على المنتخب العراقي مساء يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 ومباراة ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات مباشرة حيث ستتمكن كل الجماهير حول العالم من مشاهدة هذا اللقاء المرتقب، كما نستعرض معكم موعد لعبة العراق اليوم الثلاثاء بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا وبتوقيت لندن بإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، كل منتخب يبحث من خلال هذا اللقاء عن النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

جماهير المنتخبين غير سعيدة بالأداء والنتائج خلال الفترة الماضية، لذا سيبحث كل منتخب عن حسم اللقاء لإرضاء جماهيره، مما يعني إننا على موعد لمشاهدة مباراة جميلة، تُقام المباراة على ملعب زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي، تلك المدينة التي تعتبر أهم وجهة سياحية في العالم حاليًا، القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات هي قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على اليوتيوب، قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، قناة الرابعة العراقية، قناة SSC4 السعودية.

جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم آسيا 2022 الترتيب المنتخب فارق الأهداف النقاط 1 إيران 5 9 2 كوريا 2 7 3 الإمارات -1 2 4 لبنان -1 2 5 العراق -3 2 6 سوريا -2 1

موعد مباراة العراق والإمارات يوم الثلاثاء تصفيات كأس العالم

منتخب الإمارات خسر على ملعب زعبيل في الجولة الماضية من إيران بنتيجة 0-1، في حين تعادل منتخب العراق سلبيا مع إيران في الجولة الماضية، فوز أي فريق اليوم سوف يحافظ على حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، موعد لعبة العراق والإمارات اليوم الثلاثاء تصفيات كأس العالم في الأوقات التالية:

الساعة 7.45 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 8.45 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا.

الساعة 5.45 مساء بتوقيت جرينتش إنجلترا.

الساعة 12.45 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني وملبورن أستراليا.

الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت أديليد جنوب أستراليا.