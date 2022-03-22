لعبة العراق والإمارات.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق مع المنتخب الإماراتي يوم الخميس 24 مارس 2022 في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم عن القارة الآسيوية، ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات، كما نستعرض موعد لعبة العراق يوم الخميس بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، وبتوقيت الإمارات والسعودية وقطر، كان مقررًا لتلك المباراة أن تُقام على ملعب المدينة في بغداد، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر نقل المباراة إلى ملعب محايد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

يمتلك كلا المنتخبين فرصة واحدة لمواصلة مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، من خلال الفوز بالمركز الثالث عن تلك المجموعة الأولى، هذا المركز المؤهل إلى الملحق، ومواجهة ثالث المجموعة الثانية، تُقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي (ملعب الدرة) بمدينة الرياض العاصمة السعودية، القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات مباشرة هي قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، وقناة الرابعة العراقية داخل العراق.

موعد لعبة العراق والإمارات في السعودية

تأهل عن تلك المجموعة رسميًا المنتخبين الإيراني والكوري الجنوبي إلى مونديال 2022 بعدما حسما المركزين الأول والثاني، يتنافس على المركز الثالث منتخب الإمارات ولديه 9 نقاط، منتخب لبنان ولديه 6 نقاط، منتخب العراق ولديه 5 نقاط، في حين خرج المنتخب السوري من المنافسة ولديه نقطتين، موعد مباراة العراق والإمارات في السعودية يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد.

الساعة 5 مساء بتوقيت إنجلترا.

لعبة العراق عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.