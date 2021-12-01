لعبة العراق والبحرين.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي منتخب العراق مع منتخب البحرين ظهر يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2021، حيث نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين مباشرة، ونستعرض معكم موعد لعبة العراق في كأس العرب يوم الجمعة بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، تُقام المباراة على ملعب الثمامة المونديالي بحضور جماهيري.

1 القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين
2 موعد لعبة العراق والبحرين في كأس العرب 2021

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين

تاريخ مواجهات المنتخبين العراقي والبحريني شهد 30 مقابلة بين المنتخبين، حقق الأخضر العراقي الفوز 13 مرة، مقابل ست مرات فوز للمنتخب البحريني، في حين حسمت نتيجة التعادل 11 مباراة، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة الكأس المفتوحة، وعلى قناة bein sports hd1.

موعد لعبة العراق والبحرين في كأس العرب 2021

يتصدر تلك المجموعة الأولى من كأس العرب 2021 منتخب قطر برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على المنتخب البحريني بنتيجة 1-0، يتقاسم المنتخبان العراقي والعماني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منتخب، بعد تعادلهما معا 1-1، موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب يوم الجمعة في الأوقات التالية:
الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت العراق والكويت والسعودية.
الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت الإمارات.
الساعة 11 صباحا بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.
الساعة 10 صباحا بتوقيت إنجلترا.
الساعة 5 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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