لعبة العراق والبحرين.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

يلتقي منتخب العراق مع منتخب البحرين ظهر يوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2021، حيث نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين مباشرة، ونستعرض معكم موعد لعبة العراق في كأس العرب يوم الجمعة بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، تُقام المباراة على ملعب الثمامة المونديالي بحضور جماهيري.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين

تاريخ مواجهات المنتخبين العراقي والبحريني شهد 30 مقابلة بين المنتخبين، حقق الأخضر العراقي الفوز 13 مرة، مقابل ست مرات فوز للمنتخب البحريني، في حين حسمت نتيجة التعادل 11 مباراة، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة الكأس المفتوحة، وعلى قناة bein sports hd1.

موعد لعبة العراق والبحرين في كأس العرب 2021

يتصدر تلك المجموعة الأولى من كأس العرب 2021 منتخب قطر برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على المنتخب البحريني بنتيجة 1-0، يتقاسم المنتخبان العراقي والعماني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منتخب، بعد تعادلهما معا 1-1، موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت العراق والكويت والسعودية.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

الساعة 11 صباحا بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 10 صباحا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 5 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.