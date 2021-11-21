لعبة العراق والبحرين للشباب.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021

يتقابل منتخب العراق للشباب مع نظيره منتخب البحرين مساء يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس بطولة غؤرب آسيا للشباب 2021 تحت 18 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين للشباب مباشرة، كما نقدم موعد لعبة العراق اليوم الإثنين بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك، وبتوقيت لندن وأمريكا وكندا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين للشباب

تُقام مباريات تلك المجموعة الأولى على ملعب البصرة الدولي، افتتحت بطولة غرب آسيا للشباب 2021 يوم السبت 20 نوفمبر، وقد بدأ منتخب الشباب العراقي البطولة بتحقيق الفوز على منتخب الكويت بنتيجة 3-0، وجاءت كل أهداف تلك المباراة في الشوط الثاني، القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين للشباب مباشرة هي قناة العراق الرياضية HD، وقناة دبي الرياضية، وقناة LBC.

موعد لعبة العراق والبحرين للشباب في بطولة غرب آسيا

منتخب البحرين، يتقاسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى مع منتخب العراق، وذلك برصيد ثلاث نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 2-1، يذكر أن تلك المجموعة تضم خمسة منتخبات، وخامس منتخبات تلك المجموعة هو المنتخب اليمني للشباب، موعد مباراة العراق والبحرين للشباب في بطولة غرب آسيا اليوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت العراق والسعودية والبحرين.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 3 عصرا بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت لندن.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.