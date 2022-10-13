لعبة العراق والهند للشباب.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس آسيا تحت 20

يبدأ منتخب العراق للشباب تحت 20 سنة مشواره في تصفيات كأس آسيا عندما يلتقي نظيره الأسترالي مساء اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 ولقاء الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، هذا ونُقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والهند تحت 20 سنة، كما نستعرض موعد لعبة العراق للشباب بتوقيت الإمارات والسعودية، بتوقيت إنجلترا وألمانيا والسويد، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، يذكر أن باقي مباريات المجموعات التسع الأخرى قد أقيمت خلال سبتمبر الماضي، ويتبقى فقط مباريات تلك المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والهند للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق والهند للشباب مباشرة فسوف تكون تلك اللعبة منقولة عبر قناة الكويت الرياضية وقناة العراقية الرياضية، تضم المجموعة الثامنة إلى جانب العراق والهند منتخبي الكويت وأستراليا تحت 20 سنة، تُقام مباريات تلك المجموعة بمدينة الكويت وتحديدًا على استاد جابر الأحمد.

موعد مباراة العراق والهند للشباب

يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2023 بطل تلك المجموعة، في حين يُنافس صاحب المركز الثاني على بطاقة ضمن أفضل خمسة منتخبات من أصحاب هذا المركز على مستوى العشر مجموعات، موعد مباراة العراق والهند للشباب تحت 20 اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت العراق والكويت والسعودية.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي بالإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.