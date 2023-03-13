لعبة العراق واليابان للشباب.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي آسيا تحت 20 سنة 2023

وصل منتخب العراق تحت 20 سنة إلى المحطة قبل الأخيرة من بطولة كأس آسيا للشباب، ويلتقي في هذا الدور (قبل النهائي) مع نظيره االياباني في مباراة قوية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق واليابان للشباب، وموعد لعبة العراق يوم الأربعاء 15 مارس 2023 بتوقيت بغداد والسعودية ودبي، بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وجرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، يذكر أن منتخب العراق هو المنتخب العربي الوحيد الذي وصل لنصف نهائي كأس آسيا للشباب 2023 بأوزبكستان.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليابان للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق واليابان للشباب مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة الرابعة الرياضية العراقية، وقناة الكأس الرياضية، منتخب العراق حقق بطولة كأس آسيا للشباب من قبل 5 مرات، مقابل مرة واحدة للمنتخب الياباني، منتخب كوريا الجنوبية تحت 20 سنة هو الأكثر فوزًا بتلك البطولة بعدد 12 لقبًا.

موعد لعبة العراق واليابان للشباب في قبل نهائي آسيا

منتخب العراق تحت 20 سنة لعب في كأس آسيا 2023 للشباب حتى الآن 4 مباريات، فاز في إثنتين على إندونيسيا وإيران 2-0 و 1-0 على التوالي، وتعادل مع سوريا 1-1، وخسر من أوزبكستان 0-1، منتخب اليابان لعب 4 مباريات فاز فيهم جميعا على الصين وقيرغيزستان والسعودية والأردن بنتائج 2-1 و 3-0 و 2-1 و 2-0 على التوالي، موعد مباراة العراق واليابان للشباب يوم الأربعاء في الأوقات التالية:

الساعة 1 ظهرًا بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 2 ظهرًا بتوقيت دبي.

الساعة 11 صباحًا بتوقيت السويد وألمانيا.

الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش.

الساعة 6 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.