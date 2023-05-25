لعبة العراق وتونس للشباب.. تعرف إلى الموعد والقنوات الناقلة لكاس العالم تحت 20 سنة 2023

في مقابلة هامة يلتقي منتخب شباب العراق مع نظيره المنتخب التونسي اليوم الخميس 25 مايو 2023 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في كأس العالم تحت 20 سنة 2023 بالأرجنتين، هذا ونُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق وتونس للشباب بتوقيت بغداد والإمارات والكويت، بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وتونس للشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وتونس للشباب تحت 20 سنة فسوف تكون منقولة على قناة فضائية مفتوحة وهي قناة بي إن سبورتس إتش دي، كلا المنتخبين العراقي والتونسي هدفهما الفوز في لقاء اليوم، بعد خسارتهما في الجولة الأولى.

موعد لعبة العراق وتونس للشباب

منتخب العراق تحت 20 سنة خسر في الجولة الأولى أمام أوروجواي بنتيجة 0-4، في حين خسر المنتخب التونسي أمام إنجلترا بنتيجة 0-1، موعد مباراة العراق وتونس للشباب اليوم بالأوقات التالية:

الساعة 11 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الساعة 10 مساء بتوقيت ألمانيا وهولندا وفرنسا.

الساعة 9 مساء بتوقيت إنجلترا.