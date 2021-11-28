لعبة العراق وعمان.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لكأس العرب 2021

يتقابل منتخب العراق مع المنتخب العماني مساء يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها دولة قطر، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان مباشرة حيث تذيع البطولة عدة قنوات، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق يوم الثلاثاء في كأس العرب بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا، وبتوقيت جرينتش وأمريكا وكندا، وبتوقيت أستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان

تُقام المباراة على استاد الجنوب بمدينة الوكرة وهو أحد أحدث ملاعب العالم ومن الملاعب التي ستستضيف كأس العالم القادمة، يسع هذا الملعب لعدد 40 ألف متفرج، بطولة كأس العرب 2021 تُقام بحضور جماهيري، وهي بروفة لمونديال 2022، القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان مباشرة هي قناة الكأس المفتوحة، وقنوات Bein sports.

موعد لعبة العراق وعمان يوم الثلاثاء في كأس العرب

تضم البطولة العربية كأس العرب 2021 أربع مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، المجموعة الثانية تضم العراق وعمان وتونس وموريتانيا، موعد مباراة العراق وعمان يوم الثلاثاء في كأس العرب في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت وقطر.

الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت جرينتش.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.