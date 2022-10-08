لعبة العراق وعمان للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لتصفيات كاس آسيا 2022

في قمة مرتقبة، يلتقي منتخب العراق للناشئين مع نظيره العماني، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة، ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة 2022، هذا ونُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان الأحد، كما نُقدم موعد لعبة العراق للناشئين اليوم بتوقيت الإمارات والسعودية، بتوقيت ألمانيا وفرنسا والسويد، بتوقيت جرينتش وأمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان للناشئين

سوف تتمكن الجماهير من مشاهدة البث المباشر لمباراة العراق وعمان للناشئين عبر قناة عمان الرياضية، كما تذيع تصفيات تلك المجموعة الثالثة قنوات الكأس الرياضية، تُقام المباراة المرتقبة اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في عاصمة عمان مسقط، منتخب عمان يدخل المباراة ولديه ست نقاط، منتخب العراق لديه أربع نقاط.

موعد لعبة العراق وعمان للناشئين

يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022 منتخب قطر ولديه 7 نقاط، ويلتقي المنتخب القطري اليوم مع لبنان الذي يملك نقطة واحدة، منتخب البحرين لله 4 نقاط، موعد لعبة العراق وعمان للناشئين اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 8.45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت العراق والسعودية وقطر.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 5.45 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 12.45 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.