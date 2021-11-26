لعبة العراق وفلسطين للشباب.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021

يلتقي منتخب الشباب العراقي مع نظيره منتخب فلسطين مساء يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا للشباب 2021، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين للشباب مباشرة، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق للشباب يوم الأحد بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد، وبتوقيت إنجلترا وأمريكا وكندا، وبتوقيت أستراليا

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين للشباب

بعدما بدأ منتخب العراق بطولة غرب آسيا للشباب 2021 بكل قوة وحقق فوزين على الكويت والبحرين، تعثر الأخضر في الجولة الثالثة بالخسارة أمام اليمن بهدف دون رد على الرغم من الدعم الجماهيري الكبير، وخسر منتخب الكويت صدارة المجموعة للكويت مؤقتا، التعادل أو الفوز لمنتخب العراق في المباراة القادمة، يمنحه صدارة المجموعة مجددا والتأهل مباشرة للمباراة النهائية، القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين للشباب هي قناة دبي الرياضية HD، قناة العراق الرياضية HD، وقناة LBC، وشبكتي TV.

موعد لعبة العراق وفلسطين للشباب

منتخب فلسطين لديه ثلاث نقاط، من فوز على اليمن بنتيجة 2-0، وخسارتين من الكويت والبحرين بنفس النتيجة 1-2، المباراة سوف تشهد ندية كبيرة بين المنتخبين، موعد مباراة العراق وفلسطين للشباب سوف تكون في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 5 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.