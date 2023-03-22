لعبة العراق وفيتنام الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لبطولة قطر الدولية 2023

يلتقي منتخب العراق الأولمبي مع نظيره الفيتنامي مساء اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 في الجولة الأولى من بطولة كأس قطر الدولية للمنتخبات الأولمبية 2023، ويشارك في تلك البطولة 10 منتخبات عربية وآسيوية، ونظام تلك البطولة يقضي بأن يلعب كل منتخب مباراتين، والمباراة الثالثة ستكون لتحديد المراكز، البطولة ستكون خير إعداد لتصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام الأولمبي في الكأس الدولية بقطر

تُقام البطولة ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وفيتنام الأولمبي فسوف تكون منقولة على قنوات الكأس الرياضية، من الجدير بالذكر ان منتخب العراق تحت 23 سنة سوف يواجه في الجولة القادمة المنتخب الكوري الجنوبي، والبطولة تمثل تجربة قوية لمنتخب العراق.

موعد لعبة العراق وفيتنام الأولمبي في بطولة قطر 2023

يقود الأولمبي العراقي المدير الفني الوطني راضي شنيشل، هذا ومن الجدير بالذكر أن منتخب العراق لتلك الفئة السنية سوف يشارك في بطولة غرب آسيا التي تُقام يونيو القادم، موعد لعبة العراق وفيتنام الأولمبي في بطولة قطر 2023 اليوم الأربعاء تُقام بالأوقات التالية:

الساعة 10.45 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 11.45 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت لندن.