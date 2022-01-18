لعبة العراق وقطر لكرة اليد.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة في كأس آسيا

يلتقي منتخب العراق مع منتخب قطر عصر اليوم الأربعاء 19 يناير 2021 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم آسيا 2022 لكرة اليد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق وقطر اليوم بتوقيت العراق وألمانيا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، البطولة منقولة على قنوات فضائية مفتوحة.

موعد لعبة العراق وقطر لكرة اليد والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر لكرة اليد اليوم فسوف تكون منقولة على قنوات الكأس الرياضية، وقنوات ssc السعودية، كما ستكون منقولة على قناة الاتحاد السعودي لكرة اليد على موقع اليوتيوب، مباراة اليوم سوف تكون قوية خاصة بعد فوز المنتخبين في الجولة الأولى.

منتخب العراق حقق فوز هام في الجولة الأولى على المنتخب الإماراتي بنتيجة 32-31، في حين حقق المنتخب القطري حامل لقب البطولة فوز كبير على المنتخب العماني، موعد لغعبة العراق وقطر لكرة اليد اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 2 عصرا بتوقيت قطر والسعودية والعراق.

الساعة 3 عصرا بتوقيت الإمارات.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت ألمانيا.

الساعة 11 صباحا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 6 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 10 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.