لعبة العراق ولبنان الأولمبي.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة – بطولة غرب آسيا تحت 23

يستضيف استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام مباراة المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره منتخب لبنان، يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، في الجولة الثالثة ولأخيرة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان الأولمبي مباشرة، والتي سوف يتمكن الجميع من مشاهدة البث المباشر لها عبر عدة قنوات فضائية مفتوحة، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق اليوم الجمعة بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان الأولمبي

يدخل منتخب العراق الأولمبي تلك المباراة متصدرا جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على فلسطين 1-0 ثم على الإمارات بنتيجة 2-0، منتخب لبنان تعتبر تلك المباراة تحصيل حاصل له بعد خسارته في الجولتين الماضيتين أمام الإمارات وفلسطين بنتيجة 0-3 و 2-4 على التوالي، القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان الأولمبي قناة دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية والكويت الرياضية وعمان الرياضية.

موعد مباراة العراق ولبنان الأولمبي اليوم الجمعة

حسابيًا يعتبر منتخب العراق تحت 23 سنة قد ضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، حيث يتأهل إلى هذا الدور أبطال المجموعات الثلاث وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة العراق ولبنان الأولمبي اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 9.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 10.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 2.30 عصرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 5.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.