لعبة العراق ولبنان.. الموعد اليوم، والقنوات الناقلة لمباراة اليمن وفلسطين في بطولة غرب آسيا 2019

ننشر موعد مباراة العراق ولبنان يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 المباراة الافتتاحية من بطولة غرب آسيا، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة للقاء، كما قدمنا لكم من قبل أسماء القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفلسطين في البطولة القوية والمرتقبة، لعبة العراق اليوم ستكون ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى القوية، تلك المجموعة التي تضم أيضا منتخبات اليمن وفلسطين وسوريا، يقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دور واحد يصعد بنهايته بطل المجموعة للمباراة النهائية، ويلتقي فيها مع بطل المجموعة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا 2019

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان مباشرة على الهواء ومباراة اليمن وفلسطين فسوف تذيع المباراة الافتتاحية وكل مباريات البطولة قنوات مجانية مفتوحة، حيث ستكون منقولة على قناة العراق الرياضية، وقناة الكويت الرياضية، والأردنية الرياضية، يقود المنتخب العراقي المدير الفني االسلوفيني كاتانيتش، والذي أكد خلال المؤتمر الصحفي أن كل مباريات البطولة ستكون قوية وصعبة، هذا وستكون البطولة خير إعداد للمنتخبات المشاركة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022.

موعد لعبة العراق ولبنان

يقام موعد لعبة العراق ولبنان اليوم الثلاثاء في بطولة غرب آسيا على ملعب كربلاء الدولي، هذا الملعب الذي يستضيف كل مباريات المجموعة الأولى، على أن تقام مباريات المجموعة الثانية على ملعب مدينة أربيل، هذا ويبحث كل منتخب في مباراة اليوم عن حسم اللقاء والفوز بالنقاط الثلاثة، حيث سيكون المركز الأول في المجموعة هدف الجميع من البداية.