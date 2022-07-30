لعبة القمة.. تعرف على موعد مباراة اليمن والسعودية للشباب والقنوات الناقلة لكأس العرب 2022

يلتقي المنتخب اليمني للشباب مع نظيره السعودي مساء اليوم الأحد 31 يوليو 2022 بمدينة أبها في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة، مباراة اليمن والسعودية للشباب اليوم سوف تحظى بحضور جماهيري كبير داخل ملعب المباراة، كما سيتابعها الكثيرون عبر القنوات الفضائية المفتوحة الناقلة للبطولة، يذكر أن كل مباريات دور 8 تُقام اليوم، على ان يتأهل الفائز للدور قبل النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للشباب

كل الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة مباراة اليمن والسعودية للشباب مباشرة عبر قنوات فضائية مفتوحة سعودية ويمنية، القنوات اليمنية الناقلة لمباراة اليوم هي قناة اليمن اليوم وقناة اليمن الفضائية، في حين القنوات السعودية الناقلة هي الرياضية السعودية وقناة SSC، كما تذيع المباراة قناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، منتخب اليمن للشباب حل ثانيًا في المجموعة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 وتأهل كأفضل ثاني.

موعد مباراة اليمن والسعودية للشباب

منتخب السعودية تحت 20 تأهل للدور ربع النهائي من كأس العرب للشباب 2022 بعد فوزه بصدارة المجموعة الأولى وتحقيق فوزين على موريتانيا والعراق بنتيجة 2-0 و 4-1 على التوالي، منتخب اليمن تحت 20 سنة تأهل لدور 8 بعد الخسارة من الأردن 0-1، والفوز على الإمارات 3-1، موعد مباراة اليمن والسعودية للشباب اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي.