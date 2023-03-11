لعبة القوة الجوية والشباب السعودي.. تعرف إلى الموعد والقنوات الناقلة لكأس الملك سلمان للأندية العربية 2023

يلتقي نادي القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي مساء يوم الإثنين 13 مارس 2023 في مباراة الذهاب من الدور الأول للبطولة العربية للأندية الأبطال، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والشباب السعودي، وموعد لعبة القوة الجوية يوم الإثنين في البطولة العربية بتوقيت ألمانيا والسويد وجرينتش، تُقام المباراة المرتقبة على ملعب البصرة الدولي، هذا الملعب الذي استضاف في بداية العام الجاري نهائي كأس الخليج العربي.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية والشباب

بخصوص قنوات تذيع مباراة القوة الجوية والشباب السعودي فسوف تكون منقولة على قنوات ssc السعودية، قنوات الكأس الرياضية، أبوظبي الرياضية، البطولة العربية للأندية الأبطال في نسختها المميزة الحالية تحمل إسم “كأس الملك سلمان للأندية”، تبدأ بالدور التمهيدي الأول ثم الدور الثاني، ثم دور المجموعات، 10 فرق تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات ولن تشارك في الأدوار التمهيدية الحالية.

موعد لعبة القوة الجوية والشباب السعودي

الفائز في مباراتي الذهاب والعودة بين القوة الجوية والشباب سوف يتأهل للدور الثاني ليقابل الفائز من مواجهة المريخ السوداني وتشرين السوري، الفائز بعد ذلك سوف يتأهل للمجموعة الثالثة التي تضم النصر السعودي والزمالك المصري، موعد مباراة القوة الجوية والشباب السعودي الذهاب يوم الإثنين بالأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 2 عصرا بتوقيت جرينتش.