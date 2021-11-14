لعبة سوريا وإيران.. متى موعد المباراة وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي منتخب سوريا مع منتخب إيران مساء يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 في مباراة ضمن الجولة السادسة من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران مباشرة والتي سوف تكون منقولة على عدة قنوات مفتوحة، كما نستعرض معكم موعد لعبة سوريا يوم الثلاثاء بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد، وبتوقيت جرينتش وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران

مشاهدة تلك المباراة الهامة سوف تكون عبر عدة منصات وقنوات، فسوف تكون القنوات الناقلة لمباراة سوريا وإيران مباشرة هي قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، وقناة ssc السعودية داخل السعودية، وقناة الرابعة العراقية داخل العراق، بينما تتمكن الجماهير حول العالم من مشاهدة المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.

موعد لعبة سوريا وإيران

تُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الثاني بالعاصمة الأردنية عمان، وهو ملعب منتخب سوريا في تلك المباراة، يذكر أن مباراة الدور الأول بين المنتخبين قد شهدت فوز المنتخب الإيراني بهدف دون رد، موعد لعبة سوريا وإيران في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.

Preview مباراة سوريا وإيران