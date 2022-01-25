لعبة سوريا والإمارات.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب سوريا ضيفًا على المنتخب الإماراتي في مباراة الجولة السابعة من المجموعة الأولى يوم الخميس 27 يناير 2022 ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات، كما نُقدم لكم موعد لعبة سوريا بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، تُقام المباراة على ملعب آل مكتوم بنادي النصر في مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات

تاريخ مواجهات المنتخبين السوري والإيراني شهد 16 مقابلة، فاز منتخب سوريا في 2 مباراة، فاز منتخب الإمارات في 7 مباريات، التعادل كان في 7 مباريات، تقابل المنتخبان في الدور الأول من تصفيات كأس العالم الحالية بدبي، وكانت النتيجة هي التعادل 1-1، سجل للإمارات علي مبخوت، في حين سجل للمنتخب السوري محمود البحر، كما تقابل المنتخبان في كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر، وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 2-1، سجل لمنتخب الإمارات كايو كانيدو وعلي صالح، في حين سجل لسوريا ورد السلامة، القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اليوتيوب.

موعد لعبة سوريا والإمارات في تصفيات كأس العالم

منتخب سوريا يأتي في المركز السادس من جدول ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022 برصيد نقطتين، منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، يتصدر جدول ترتيب المجموعة منتخب إيران وله 16 نقطة، كوريا 14، لبنان 5، العراق 4، موعد مباراة سوريا والإمارات في تصفيات كأس العالم يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 3 عصرا بتوقيت إنجلترا.

الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.