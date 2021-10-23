لعبة سوريا وسريلانكا الأولمبي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة – تصفيات كأس آسيا تحت 23

يلتقي منتخب سوريا الأولمبي مع نظيره منتخب سريلانكا، مساء يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في تصفيات كأس آسيا 23 سنة 2021 المؤهلة إلى نهائيات أوزبكستان 2022، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا وسريلانكا الأولمبي مباشرة، كما نُقدم لكم موعد مباراة سوريا الأولمبي اليوم الإثنين بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات وقطر، وبتوقيت ألمانيا والسويد، وبتوقيت جرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وسريلانكا الأولمبي

المنتخب السوري خاض تجربة قوية قبل انطلاق تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، حيث شارك مؤخرًا في بطولة غرب آسيا 2021، ووصل إلى الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر من المنتخب الأردني الذي تُوج بالبطولة بعد ذلك، تُقام المباراة المرتقبة على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي يستضيف كل مباريات تلك المجموعة التي تضم أيضا قطر واليمن، القنوات الناقلة لمباراة سوريا وسريلانكا الأولمبي قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، وقنوات الكأس الرياضية.

موعد لعبة سوريا وسريلانكا الأولمبي في تصفيات آسيا تحت 23

تضم تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 11 مجموعة، يتأهل إلى أوزبكستان 16 منتخبًا، وهم أبطال المجموعات، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، إلى جانب المستضيف أوزبكستان، موعد مباراة سوريا وسريلانكا الأولمبي يوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.