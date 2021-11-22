لعبة سوريا ولبنان للشباب.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021

يفتتح منتخب سوريا للشباب مشواره في بطولة غرب آسيا للشباب 2021 عندما يلتقي نظيره منتخب لبنان مساء اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان للشباب مباشرة، كما نقدم لكم موعد مباراة سوريا للشباب اليوم بتوقيت الكويت والسعودية والإمارات، بتوقيت ألمانيا والسويد ولندن، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان للشباب

تُقام كل مباريات المجموعة الثانية على ملعب مدينة أربيل، تضم تلك المجموعة الثانية منتخبات سوريا والإمارات ولبنان والأردن، يبحث كل فريق اليوم عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، مشاهدة مباريات بطولة غرب آسيا للشباب تكون عبر عدة قنوات فضائية مفتوحة، فسوف تكون القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان للشباب هي قناة العراقية الرياضية HD، قناة دبي الرياضية، شبكتي TV.

موعد لعبة سوريا ولبنان للشباب اليوم

تضم بطولة غرب آسيا للشباب 2021 مجموعتين، المجموعة الأولى يتصدرها المنتخب العراقي منظم البطولة بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية، يذكر أن بطل المجموعة الأولى يلتقي مع بطل الثانية في المباراة النهائية، موعد مباراة سوريا ولبنان للشباب اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت الكويت والسعودية وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت لندن.

الساعة 9 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.