لقاء الحسم.. معلق مباراة قطر والإمارات والقنوات الناقلة في ملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026

القنوات الناقلة للمباراة

تُبث القمة الخليجية المنتظرة مباشرة عبر أبرز القنوات الرياضية العربية، التي خصصت تغطية موسعة واستوديوهات تحليلية قبل انطلاق المباراة. ويمكن للمشاهدين متابعة اللقاء حصريًا عبر:

قناة beIN SPORTS 1 HD – التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي لتصفيات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

– التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي لتصفيات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قناة الكأس 5 HD – التي تقدم تغطية ميدانية وتحليل فني شامل بقيادة أبرز خبراء كرة القدم الخليجية.

من هو معلق المباراة؟

يتولى التعليق على اللقاء عبر beIN SPORTS المعلق المتميز حسن العيدروس، الذي يتميز بأسلوبه الحماسي وقدرته على نقل أجواء الإثارة من أرض الميدان إلى المشاهدين.

أما عبر قناة الكأس 5، فيرافق الجماهير بصوته المميز المعلق خالد الحدي، الذي يضفي نكهة خليجية خاصة على هذا الديربي العربي الكبير.

ومع استمرار التعادل السلبي في الدقائق الأولى، تبدو المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث يسعى المنتخب القطري لحصد الفوز أمام جماهيره، بينما يطمح منتخب الإمارات إلى الخروج بنتيجة تضمن له التأهل إلى مونديال 2026.