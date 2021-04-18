لقاء القمة المرتقب موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي مع نادي الزمالك، في القمة المؤجلة من شهر ديسمبر الماضي، وذلك يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الحالي، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر والنصف بتوقيت جرينتش، وسوف تُذاع القمة المرتقبة على مجموعة قنوات أون تيم سبورت.

هذا وقد تم تعيين كل من الكابتن مدحت شلبي للتعليق على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية وحاتم بطيشة ومؤمن حسن على القناة الصوتية الثالثة، ولكن بدون استديو تحليلي.

وعلى الصعيد الآخر قد أكد مُخرج اللقاء، أن المباراة سوف تُذاع بجودة عالية، وأنه قد تم تجهيز خمس عشرة كاميرا بجودة متميزة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة كاميرات تقنية الفار، والتي يستخدمها الحُكام في حالة الشك في أمر فني ما في الملعب.

وقد تم تعيين نخبة من الحكام المتميزين لإدارة مباراة القمة وهم:- محمود البنا حكم الساحة ومحمد عادل ومحمود عاشور حًكام للفار.

يُذكر أن آخر مباراة قمة جمعت بين الأهلي والزمالك، كانت في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، وكان في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بتتويج المارد الأحمر بالبطولة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز بهدفين أحرز الهدف الاول عمرو السولية في الدقيقة الخامسة، ثم تعادل نادي الزمالك في الدقيقة الستين بهدف رائع من شيكابالا، ثم أرادات البطولة ألا تنتهي إلا بختم النادي الأهلي، في الدقائق الأخيرة، من هدف صاروخي أحرزه اللاعب محمد مجدي قفشة، وقد أُطلق عليه هدف القاضية، في الدقيقة 85:34.

أما على مستوى الدوري الممتاز، فآخر مباراة قمة جمعت بين الفريقين، كان النصيب فيها للاعبي نادي الزمالك، ففازوا بثلاثة أهداف مُقابل هدف وحيد.