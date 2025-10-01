لقاء خليجي: مباراة الريان ضد التضامن حضرموت والقنوات الناقلة بدوري أبطال الخليج للأندية 2025

يترقب عشاق كرة القدم الخليجية مباراة قوية تجمع فريق الريان القطري بنظيره التضامن حضرموت اليمني ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية 2025، يقام اللقاء اليوم الأربعاء الأول من أكتوبر، ويعتبر البداية الرسمية للفريقين في المجموعة الثانية، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز مبكرًا لتعزيز موقفه.

تفاصيل المباراة

ستنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر وتوقيت القاهرة على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ما يمنح الريان ميزة نسبية للعب على أرضه وجماهيره.

القنوات الناقلة والمعلقون

قناة عمان الرياضية مع التعليق لشبيب الحوسني.

قناة الكأس HD1 مع التعليق لسمير يعقوب.

من المتوقع أن تنقل المباراة أيضًا القنوات السعودية والعراقية الرياضية.

رغبة الفوز واضحة لدى الفريقين

يسعى الريان القطري لتحقيق بداية قوية مستفيدًا من خبرة لاعبيه المحترفين والمحليين، بينما يشارك التضامن حضرموت لأول مرة، ويأمل في تقديم مستوى مشرف أمام خصم صعب. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة وتنافسية، مع تبادل للهجمات والفرص، لتقدم للجماهير مباراة ممتعة وشيقة.