لقاء مرتقب.. القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني اليوم والمعلق

تترقب جماهير كرة القدم الإسبانية مساء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، المواجهة النارية التي تجمع بين إشبيلية وبرشلونة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن ختام منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لا ليغا، اللقاء يُنتظر أن يكون مثيرًا، خاصة أن كلا الفريقين يدخلان المواجهة بأهداف مختلفة وطموحات كبيرة قبل التوقف الدولي.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ويأمل برشلونة في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب وتحقيق فوزه السابع هذا الموسم، بينما يسعى إشبيلية إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يعيد له الثقة.

القنوات الناقلة والتعليق

سيتم بث اللقاء حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 التابعة لشبكة بي إن سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتولى التعليق على المباراة المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، الذي يُضفي بطريقته المميزة طابعًا من الحماس والإثارة على قمم الليغا الإسبانية.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة

يعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، فيما يحتل إشبيلية المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

انتصار برشلونة الليلة سيعزز موقفه في القمة، أما فوز إشبيلية فسيعيد الإثارة للمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.