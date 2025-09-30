لقاء مرتقب.. مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي والقنوات الناقلة والمعلق في بطولة آسيا للنخبة 2025

عشاق نادي الاتحاد السعودي على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عندما يلاقي الاتحاد شباب الأهلي دبي في لقاء يسعى من خلاله كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار. وفي هذا الإطار، نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل عن هذه المواجهة.

متى تبدأ المباراة؟

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد ضد شباب الأهلي في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت (beIN Sports 2)، وكذلك عبر قناة الكأس الرياضية HD 5.

كما سوف يقام استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة للحديث عن طموحات الفريقين وشرح الخطط الفنية والتكتيكية الخاصة بـكلا المديرَين الفنيَين.

من هو معلق المباراة؟

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت 2 مهمة التعليق على مباراة الاتحاد والشباب الأهلي إلى المعلق المميز عامر الخوذيري.

وتم إسناد التعليق على المباراة عبر قناة الكأس HD 5 إلى المعلق المميز سمير اليعقوبي.

ترتيب الفريقين

والجدير بالذكر أن نادي الاتحاد السعودي يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة بدون رصيد من النقاط بعد خسارته أول مباراة له في البطولة.

وعلى الجانب الآخر، يأتي فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة بعد تعادل حققه في مباراته الأولى بالبطولة.