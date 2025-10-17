لقاء مرتقب.. مباراة الفيحاء ضد الاتحاد في دوري روشن والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل

يستضيف نادي الفيحاء السعودي نظيره اتحاد جدة في واحدة من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين موسم 2025-2026. وفي هذا الإطار، نستعرض لكم من خلال المقال التالي كافة التفاصيل عن موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل.

متى تبدأ المباراة؟

تنطلق مباراة الفيحاء ضد الاتحاد في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، ويستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة أحداث المباراة.

تشكيلة الاتحاد الرسمية لمواجهة الفيحاء

أعلن المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي عن تشكيلة الفريق التي ستواجه نادي الفيحاء في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: أحمد الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد الموسى، حسن كادش.

في خط الوسط: كانتي، فابينهو، فيصل الغامدي.

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، موسى ديابي، كريم بنزيما.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية السعودية على كافة حقوق نقل مباريات دوري روشن للمحترفين، ومن المقرر أن تذاع مباراة الفيحاء ضد الاتحاد على قنواتها. كما أعلنت القناة إقامة استديو تحليلي مميز من نخبة من نجوم التحليل للحديث عن كافة النقاط الفنية المتعلقة بالمباراة قبل وعقب انتهاء اللقاء.

من هو معلق المباراة؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة الاتحاد والفيحاء إلى المعلق المميز مشاري القرني، الذي يتميز بتعليقاته أثناء الوصف والتحليل لأداء اللاعبين طوال وقت المباراة.

ترتيب الفريقين في دوري روشن

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد السعودي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط بعد خوض أربع مباريات في المسابقة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يأتي نادي الفيحاء في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد سبع نقاط بعد خوضه أربع مباريات في المسابقة.

ومن هنا تأتي صعوبة مباراة الفيحاء والاتحاد؛ فالفيحاء إذا نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد جدة فسوف يسبقه في جدول الترتيب، بينما إذا حقق الاتحاد الفوز فسوف يصعد للنقطة 12 ويتساوى مع المتصدر وهو نادي النصر برصيد 12 نقطة.