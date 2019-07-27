لقمة 118..تعرف علي جنسية حكام مبارة الاهلي والزمالك في ختام مباريات الدوري

ينتظر مشجعي الساحرة المستديرة في الوطن العربي الكلاسيكو المصري بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك والقررة مساء غدا الاحد في تمام الساعه الثامنة مساء علي استاد الجيش ببرج العرب في ختام مباريات الاسبوع الاخير بالدوي العام المصري لموسم 2018 – 2019.

القمة 118

ويدير المباراة طاقم تحكيم مجري حيث كشفت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة القمة من المجر بقيادة فيرنيتز كاراكو حكما للساحة فيما جاء كلا من اشتيفان أولبرت مساعد أول، وبولاش بوازش مساعد ثاني، بجانب ادام فوركش حكم رابع.

وتوج الاهلي بلقب الدوي المصري في نسخته الحالية 2018 -2018 للمرة 41 في تاريخه قبل انتهاء المسابقة بأسبوع كامل عقب فوزه الأربعاء الماضي علي المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف سجلها بأقدام علي معلول وحسين الشحات ليعتلي رصيده الي 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك صاحب الـ 72 نقطة مما اعلن تتويجه لدرع الدوري.

قائمة الأهلي

وأعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ في وقت سابق، أن قائمة الفريق الاحمر مكتملة الصفوف من اجل مباراة القمة، باستثناء اللاعبين المصابين وهم. شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

قائمة الزمالك

فيما أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك قبل الدخول في معسكر مغلق امس الجمعة قبل مواجهة الاهلي ان القائمة لن تشهد تغييرات عن القائمة التي خاض بها مباراة الإسماعيلي الاخيرة – الاربعاء الماضي- بإستثناء خروج الظهير الايمن للفريق حازم امام ودخول قلب الدفاع محمد عبد السلام.