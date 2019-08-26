للتعاقد مع مدرب الأهلي الجديد لجنة من القلعة الحمراء في ألمانيا

ما زالت هوية مدرب الأهلي الجديد تشغل تفكير جمهور القلعة الحمراء، خاصة في ظل تردد العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة حول المرشحون لهذا المنصب، وتغيير تلك الأسماء ما بين الحين والآخر وفقًا للمفاوضات التي تتم بين مجلس إدارة النادي وتلك الأسماء، حيث يتم استبعاد من لم يتم التوافق معه من حيث الشروط والمتطلبات، ويظهر في الأفق أسماء أخرى كبدائل وفي إطار ذلك قامت لجنة من الأهلي اليوم بزيارة ألمانيا لإتمام التعاقد مع المدير الفني الجديد لأبناء الرداء الأحمر.

هوية مدرب الأهلي الجديد

أكدت العديد من المصادر أن المدير الفني الذي سوف يتولى مسئولية الفريق الأحمر برازيلي الجنسية، وقد كان منذ عدة أيام تعاقد الأهلي مع مترجم برتغالي، وهو ما أكد أن اللغة التي يتحدثها المدرب الجديد هي البرتغالية، ولعل أبرز الدول التي تتحدث تلك اللغة في عالم كرة القدم هي البرتغال والبرازيل، واليوم يتم التأكيد بالفعل على أن جنسية ذلك المدرب برازيلية كما قيل أنه له إسم كبير ودرب عدة فرق في دول كثيرة.

وجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي بدأ في البحث عن مدرب جديد بعد خلو ذلك المنصب، بإقالة المدرب السابق مارتن لاسارتي عقب هزيمته من بيراميدز وخروجه من بطولة كأس مصر، وكذلك للأداء الهزيل والغير مقنع في معظم فترات الموسم والانتقادات العديدة التي وجهها له مسئولي القلعة الحمراء والجمهور.