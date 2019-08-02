“لمدة أسبوع”.. طارق يحي مديراً فنياً مؤقتاً لفريق الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين طارق يحي مديراً فنياً لفريق الزمالك لمدة أسبوع وذلك لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي جديد يقود الفريق الموسم المقبل وذلك بعد أن قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق عقب الخسارة من الأهلى وضياع بطولة الدوري العام.

كان خالد جلال قد تولى القيادة الفنية بعد رحيل السويسري كريستيان جروس، عقب انتهاء عقده مع الزمالك وفوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وقد خاض خالد جلال مع الزمالك 4 مباريات تعادل فى مباراتين مع حرس الحدود والجونة، وفاز فى مباراة واحدة أمام الإسماعيلي، وخسر من الأهلى بهدف وحيد فى ختام الدوري المصري الذى فاز به الأهلى للمرة 41 فى تاريخه.

وقد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بأنه سوف يتعاقد خلال هذا الأسبوع مع مدير فني جديد، وأنه تقرر تعيين طارق يحي لمدة أسبوع حتى يتم الانتهاء من ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، وأن رئيس النادي قد عقد جلسة مع طارق يحي وتم الاتفاق فيها على كل الأمور وتشكيل الجاهز الفني المعاون له.

وقد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بأنه تم تعيين أيمن عبد العزيز مدرباً للفريق كما سيتم الاحتفاظ بالكابتن أيمن طاهر مدرباً لحراس المرمي، كذلك الاحتفاظ بمدرب الأحمال الأجنبي الذى كان متواجداً فى الجاهز الفني السابق بقيادة خالد جلال.

وقد أبلغ الجهاز الإداري لفريق الزمالك لاعبي الفريق الأول بضرورة التجمع فى تمام الرابعة من عصر اليوم الجمعة للانتظام فى التدريبات الجماعية على ملعب نادى الزمالك بميت عقبة وذلك استعداداً لمباراة الدور التمهيدي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد فريق ديكاداها بطل الصومال فى مباراتي الذهاب والعودة فى دور الـ 64 وتقام مباراة الذهاب يوم 11 أغسطس ومباراة العودة بعدها بأسبوع.

وتتفاوض إدارة نادى الزمالك مع إدارة فريق ديكاداها بطل الصومال على إقامة مباراتي الذهاب والعودة فى القاهرة مقابل أن يكون عائد مباراة الذهاب بالكامل لصالح الفريق الصومالي، على أن تتحمل إدارة نادي الزمالك تكاليف تذاكر سفر الفريق ألصومالي أيضاً.