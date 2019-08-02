لمدة 7 أيام.. طارق يحيى مديرا فنيا للزمالك بصورة مؤقتة

أعلن رئيس نادي “الزمالك” مرتضى منصور، عن تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الأول لمدة أسبوع واحد، وذلك لحين تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي جديد، يذكر أن الزمالك تنتظره خلال أغسطس مواجهة ضد نادي كاديها الصومالي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، وكان الزمالك قد أقال الجهاز الفني السابق بقيادة المدير الفني خالد جلال، بعد نهاية مباراة القمة ونهاية الدوري الممتاز والذي حسمه النادي الأهلي.

رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور، كشف عن بعض الأسماء المعاونة للمدير الفني الجديد طارق يحيى، حيث يتولى أيمن عبد العزيز منصب المدرب العام، كما سيكون أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، يذكر أن نادي الزمالك قد فقد منذ أيام لقب الدوري العام المصري، بعد تعثره في الجونة وفوز الأهلي على المقاولون، وبعدها يخسر نادي الزمالك مباراة القمة أمام منافسه الأهلي بهدف دون رد.

هذا ويقترب الزمالك الآن من التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، والمفاوضات قائمة الأن على قدم وساق مع عدد من المدربين من فرنسا والبرتغال، لاختيار أفضلهم، هذا وقد أكدت عدة مصادر، أن الزمالك قريب جدا من التعاقد مع البرتغالي “بيدرو إيمانويل”، الذي قاد نادي التعاون السعودي الموسم الماضي للفوز بكأس الملك سلمان، كما عقد الزمالك عدة صفقات سوبر خلال موسم الانتقالات الصيفية، كان أبرزها المغربي أشرف بن شرقي، ومواطنه محمد أوناجم.