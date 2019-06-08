لمسة اليد والاحتفال بالأهداف أبرز تعديلات الفيفا في قانون لعبة كرة القدم التسعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” برئاسة جياني إنفانتينو، اليوم السبت، عن إجراء تعديلات الفيفا في قانون لعبة كرة القدم ، في بعض أحكامه ، وقد تضمنت 9 تعديلات جديدة في قوانين اللعبة كان أبرزها ما يتعلق بلمسة اليد للكرة وطريقة الاحتفال بالأهداف، وفي هذا التقرير ننشر التعديلات الجديدة التسعة في السطور التالية.

تعديلات الفيفا في قانون لعبة كرة القدم

ما هي تعديلات الاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم الجديدة ؟

جاءت التعديلات التسعة الجديدة لـ ” فيفا” وفقاً لما نشره الاتحاد على الموقع الإلكتورني الخاص به:

إسقاط الكرة

إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها.

الأخطاء لن يسمح للاعبي الفريق بالوقف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانبهم ونفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكسا.

وقوف لاعبي الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة ويتسببون بإضاعة الوقت والاحتكاكات.

عقوبات الاحتفال بالهدف

العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانوني (مثل نزع القميص) وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تزال.

ركله المرمى

السماح للاعب باستقبال الكرة من حارسه حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي سيساعد على سرعة اللعب.

قرعة الحكم

الفريق الذي يفوز بالقرعة له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يهاجم عليه (سابقا إذا فاز بالقرعة يختار المرمى الذي يهاجم عليه).

التبديلات

عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب، لتفادي إضاعة الوقت.

ضربات الجزاء

يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ.

غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

لمسة اليد

أي لمسة يد تعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.