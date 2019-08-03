لهذا السبب.. الأهلي يُقرر تغريم مؤمن زكريا

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ على تغريم لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا عقب هجومة على إدارة الكرة في تصريحات لليوم السابع، وذلك بعد أن تم استبعاده من من قائمة النادي الأهلي الأفريقية، جديراً بالذكر أنه تم قيد 26 لاعباً فقط في القائمة الإفريقية، وهم الشناوي، أحمد فتحي، السولية، صالح جمعة، رامي ربيعة، محمود متولي، قفشة، جيرالدو، رمضان صبحي، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، الشيخ، علي معلول، شريف إكرامي، أيمن أشرف، إليو ديانج، الشحات، أجاي، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أيمن أشرف، حسام عاشور، حمدي فتحي، وليد سليمان، وعلي لطفي.

سبب تغريم الأهلي للاعب مؤمن زكريا

وقد علق مؤمن زكريا عقب استبعاده من القائمة الأفريقية برسالة غامضة عبر تويتر، قائلاً، الدنيا رايحة وجايه. هنشوف الدنيا هتودينا على فين دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال.

الرسالة التي بموجبها تم تغريمه على الفور، يُذكر أيضاً أن مؤمن زكريا لم تكن المرة الأولي له بأن يُصدر النادي الأهلي قراراً بتغريمة، فقد تم تغريمة من قبل بنحو 50 ألف جنيه عقب انفعاله بعد استبدالة في مباراة الترجي التونسي 2015، والتي فاز فيها الأهلي بهدف دون مقابل في بطولة الكونفدرالية.

تعليق جماهير النادي الأهلي على رسالة مؤمن زكريا

ورد صفوت عبد الحليم عبر تويتر على التويته الخاصة بمؤمن زكريا قائلاً: نصيحتي لك يا مؤمن. فيه جزء كبير من جمهور #الاهلي متعاطف معاك بسبب تجاهلك لكن.. زي ما سألت..فعلاً طريقة المعاملة “فن” وكمان طريقة التعامل مع المواقف الصعبة “فن” ياريت تهدي الجو وتعدي الأزمة بشكل حلو علشان الجماهير تفضل متعاطفة معاك.

بينما علقت مها أحمد عبر تويتر قائلة: من امتى لاعيبة الاهلي بينشروا كلام المفروض انه يدار فى الغرف المغلقة مش حلوة منك ياكابتن عاوز توجه كلام للادارة تقولهم بينك وبينهم مش علي السوشيال ميديا انت غلطان في دى احنا دعمناك لما النادى السعودى افترا عليك لكن كدا انت هتزعل الجمهور منك والادارة كمان وانت الخسران مش حد تانى.

كانت تلك أبرز الردود على رسالة مؤمن زكريا الغامضة والتي تم بسببها تغريمة بقرار من النادي الأهلي وفق ما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.