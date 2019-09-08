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اللاعب البرازيلي هيندريك
تغريم الأهلي 990 ألف دولار
أخبار الرياضة

لهذا السبب.. فيفا يغرم النادي الأهلي 990 ألف دولار

بواسطة أشرف ركن الدين 0


فرض «فيفا» الاتحاد الدولي لكرة القدم – اليوم الأحد – غرامة مالية تبلغ نحو 990 ألف دولار ضد النادي الأهلي المصري، وذلك نتيجة الشكوى المقدمة من هيندريك اللاعب البرازيلي ضد الأحمر.



تغريم النادي الأهلي 990 ألف دولار

وكانت مفاجئة حين تلقى المسئولون في النادي الأهلي اليوم قرار الاتحاد الدولي بفرض غرامة قدرها 990 ألف دولار على القلعة الحمراء بعدما تقدم اللاعب البرازيلي هيندريك بشكوى رسمية للاتحاد.



هيندريك والأهلي المصري

يذكر أن انضم اللاعب البرازيلي هيندريك لصفوف النادي الأهلي في يناير عام 2015، لكنه رحل سريعا عن صفوف الأحمر بعدما علم بعدم قيده في القائمة وطالب اللاعب البرازيلي هيندريك بجميع مستحقاته المالية من الاتحاد الدولي «فيفا».



ومن جانبه تقدم النادي الأهلي المصري بشكوى رسمية تفيد انقطاع هيندريك اللاعب البرازيلي عن التدريبات الخاصة بالفريق لاتحاد الكرة وقتها.



أشرف ركن الدين

    أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة



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