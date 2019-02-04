هدد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، النادي الأهلي، بأنه سوف يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضد الأحمر، وضد مسئولي النادي الأهلي، بسبب هجوم جماهير النادي عليه خلال مباراة الأهلي وسيمبا الأخيرة، والتي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أول أمس السبت، وكانت انتهت بفوز الأهلي بـ5 أهداف للا شيء.

تركي آل الشيخ يهدد النادي الأهلي بتسجيلات إهانة

وأوضحت مصادر بنادي بيراميدز أن تركي آل الشيخ يمتلك تسجيلات خاصة بجماهير النادي الأهلي وهم يهاجمونه ويوجهون له الإساءة بالهتافات المعادية، وكانت لم يتم نقلها في التسجيل الرسمي للمباراة.

تركي آل الشيخ يتسبب في عقوبة مالية للأهلي

ويذكر أن تركي آل الشيخ كان السبب في توقيع عقوبة مالية على النادي الأهلي وحرمان جمهوره من الحضور مباراتين، نتيجة الهتافات المسيئة أثناء مباارة حوريا كوناكري الغيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

خصم نقاط من رصيد الأهلي.. وحرمان الجمهور من الحضور

ويمثل هذا الأمر للنادي الأهلي أزمة كبيرة إذ هدده الاتحاد الأفريقي أنه في حال تكرار مثل هذه الأحداث سيتم مضاعفة العقاب على الأحمر، وذلك قبل إعلان خبير اللوائح والرياضية محمد فضل أن الأمر قد يصل بعد ذلك إلى خصم نقاط من رصيد الأهلي حرمان الجمهور من الحضور عددا من المباريات.