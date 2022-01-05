لويس دياز أول صفقات ليفربول المحتملة في سوق الانتقالات الشتوية 2022

بواسطة محمود عطا الله
لويس دياز لويس دياز

على الرغم من تأكيد يورجن كلوب بأن ليفربول لن يعقد صفقات شراء خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022 الحالية، إلا أن تقارير صحفية إنجليزية قالت في خبر عاجل، ان ليفربول قريب من ضم نجم نادي بورتو لويس دياز، وقالت تلك التقارير، أنه من المتوقع أن تُكلف تلك الصفقة خزائن نادي ليفربول بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

من هو لويس دياز لاعب ليفربول المحتمل؟

هو لويس فرناندو دياز، لاعب كولومبي دولي من مواليد 1997 (24 عاما)، يلعب حاليا لنادي بورتو البرتغالي، مركزه هو الجناح (الوسط المهاجم)، لعب لويس دياز لاعب ليفربول المرتقب لمنتخب كولومبيا الأول 31 مباراة وسجل 7 أهداف، لعب لنادي جونيور الكولومبي 67 مباراة وسجل 15 هدفا، قبل ان ينتقل لنادي بورتو مقابل 7 ملايين يورو، لعب لويس دياز لبورتو 31 مباراة وسجل 7 أهداف.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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