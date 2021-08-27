تفاصيل صفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

بعدما انتشرت أخبار قوية عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي، وأنباء اتصال رونالدو بالمدرب جوارديولا، ليظهر بعد ذلك اسم مانشستر يونايتد في الصورة، لضم النجم البرتغالي التاريخي، وبالفعل أعلن اليونايتد عن ضم الدون، فها هو كريستيانو رونالدو في سن 36 عامًا يعود بكامل الهيبة والضجة، ليمثل ناديه السابق مانشستر يونايتد، في صفقة لم يكن يتوقعها أحد.

تفاصيل تعاقد رونالدو مع مانشستر يونايتد

حتى تلك اللحظات، لم يتم الكشف بصورة كاملة عن تفاصيل تلك الصفقة، ولكن مصادر صحفية مطلعة بالدوري الإنجليزي، أن قيمة انتقال رونالدو لليونايتد هي 28 مليون جنيه استرليني، وأن اللاعب سوف يوقع على عقود لمدة عامين، وأن رونالدو الذي غادر تورينو على متن طائرة خاصة، سوف يُجري الكشف الطبي في لشبونة البرتغالية قبل السفر لمانشستر.