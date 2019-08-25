ليفربول صلاح الأول | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة (صورة)

انتهت اليوم منافسات الجولة الثالثة من ماراثون مسابقة الدوري الإنجليزي والتي شهدت مباريات قوية وحماسية تتسم بمباريات النهائيات، كما شهد العديد من المفاجآت خلال الموسم الحالي ، وننشر ترتيب الدوري الإنجليزي «البريميرليج» في مقالنا بتصدر ليفربول لترتيب الجدول.

مفاجآت الدوري الإنجليزي

وشهد الدوري الإنجليزي الموسم الحالي العديد من المفاجآت منها سقوط فريق توتنهام هوتسبير ضد فريق نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف دون مقابل، بعد مباراة قوية على ملعب السبيرز، وبنفس النتيجة استطاع فريق بيرنلى أن يفوز على وولفرهامبتون .

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي

كالبلبل يغرد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ، منفردا بصدارة الدوري الإنجليزي بعد الانتهاء من الجولة الثالثة للبريميرليج.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

تفوق ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وقد نجح في الحفاظ على تقدمه بفوزه على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل فيها النجم محمد صلاح هدفين (3 – 0).

وفي المركز الثاني جاء فريق مانشستر سيتي برصيد 7 نقاط وبعده في المركز الثالث جاء فريق أرسنال برصيد 6 نقاط، وفي المركز الرابع فريق ليستر سيتي برصيد 5 نقاط.

تذيل الجدول

بينما فريق توتنهام فقط ثبت عند 4 نقاط احتل بها المركز السابع ، وبالبنسبة لفريق نيوكاسيل فاحتل المركز الـ18 بعدما رفع رصيده لـ3 نقاط.