ليفربول ضد أولمبيك ليون .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين

ليفربول ضد أولمبيك ليون في واحدة من أقوى مباريات مساء الأربعاء ، حيث يخوض الريدز مباراتهما الأخيرة قبل إنطلاقة الموسم، وقبل مواجهتهما في شيلد كوميونيتي مع مانشستر سيتي.

عانى فريق يورغن كلوب من أداء ضعيف قبل بداية الموسم، حيث فشل في الفوز في آخر أربع مباريات – وإن كان ذلك بسبب غياب سلسلة من اللاعبين الرئيسيين الذين أخذوا الراحة بعد أدائهم الواجب الدولي.

موعد مباراة ليفربول ضد أولمبيك ليون

موعد المباراة الأربعاء 31 يوليو

توقيت المباراة 17:00 بتوقيت جرينتش

الملعب استاد جنيف

من المحتمل أن يستمر ديفوك في قيادة فريق ليفربول، حيث أثبت اللاعب قدراته وأحقيته باللعب أساسيا، وسيواصل ليون استعداداته للموسم الجديد من خلال تشكيل فريق قوي ضد ليفربول ، وقد يظهر تياجو مينديز الجديد بعد انتقاله البالغ 25 مليون يورو من ليل.

​التشكيل المتوقع ليفربول ضد أولمبيك ليون

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ليفربول ماينولت. الكسندر ارنولد ، جوميز ، ماتيب ، روبرتسون ؛ تشامبرلين و هندرسون و فابينيو و ميلنر ويجنالدوم، أوريجي

ليون لوبيز ، ديناير ، دوبوا ، يانجا امبيوا ، رافائيل ، مينديز ، توسارت ، شيخ ، ترير ، ديباي ، تراوري.

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لا يملك الجانبان تاريخًا ثريًا ضد بعضهما البعض ، لكنهما التقيا خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2009.

فاز الفريق الفرنسي على الريدز في ملعب أنفيلد ، 2-1 – قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في مباراة الإياب في فرنسا.

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كانت بداية ليفربول قوية للغاية في استعداداتهم للموسم ، حيث قاموا بإكتساح ترانمير وبرادفورد بسهولة نسبية، لكن الريدز فشلوا في الفوز بأي من مبارياتهم الثلاث ضد الفرق الأوروبية الأوروبية، آخرها كان الهزيمة الكبيرة بثلاثية بيضاء أمام نابولي الإيطالي.

حصل ليون على نهاية ممتازة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ، حيث فاز في آخر ثلاث مباريات له ، لكن أداءه في بداية الموسم كان يبرز أوجه القصور في المجالات الرئيسية في الملعب، يأمل مدرب ليون سيلفينيو في تصحيح أدائه الدفاعي الضعيف قبل الموسم المقبل.

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​أداء كل فريق في المباريات الخمس الأخيرة له:

ليفربول ضد أولمبيك ليون

ليفربول 2-2 سبورتينج لشبونة (25/7) ليون 3-4 جنوة (20/7)

ليفربول 1-2 اشبيلية (22/7) ليون 1-2 سيرفيت (13/7)

ليفربول 2-3 بوروسيا دورتموند (20/7) نيم 2-3 ليون (24/7)

برادفورد 1-3 ليفربول (14/7) ليون 4-0 كاين (18/5)

ترانمير 0-6 ليفربول (11/7) مرسيليا 0-3 ليون (12/5)