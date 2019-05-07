ليفربول ضد برشلونة|الريدز يحقق فوزا مثيرا ب4 أهداف نظيفة ويتأهل للنهائي

ليفربول ضد برشلونة،في إياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من الفوز على ضيفه نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأنفيلد.

الريدز لم يمهل النادي الإسباني سوى سبع دقائق ليسجل أوريجي المنقذ في مباراة نيوكاسل يونايتد الهدف الأول لليفربول، تواصل بعدها ضغط الفريق الإنجليزي، لكن الشوط الأول من المباراة إنتهى على هدفوحيد.

في الشوط الثاني من المباراة دخل نادي ليفربول المباراة بقوة وسيطر على مجريات اللقاء لينجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين بواسطة فاينالدوم، فيانالدوم عاد بعد دقيقتين ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ليشهد اللقاء هجمات عديدة من كلا الفريقين الباحثين عن التأهل، وفي الدقيقة التاسعة والسبعين من عمر المباراة سجل أوريجي الهدف الثاني له والرابع لفريقه، وشهدت الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء هجوما كثيفا من البرسا، لكن النتيجة بقيت على حالها لينتهي اللقاء بفوز الريدز بأربعة أهداف دون رد، وسيلاقي في النهائي الفائز من مباراة توتنهام واياكس.