متابعة مباشرة| نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. تايم لاين

يستضيف نادي ليفربول الانجليزي نادي برشونة الإسباني في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد الذي أعلن جماهيره أنها على أتم الاستعداد للقاء برشلونة وسط تشجيع ودعم كبير للفريق الأحمر لعمل الريمونتادا والعودة في المباراة والتي يتأخر فيها الريدز بثلاثة أهداف نظيفة ويسعى فريق ليفربول إلى احراز 4 أهداف نظيفة ليعبر إلى الدور النهائي وهذا من الأمور الصعبة ولكنها ليست مستحيلة في كرة القدم.

ليفربول وبرشلونة

يدخل ليفربول المباراة وهو يعاني من نقص نجوم الفريق بعد اصابة الثلاثي محمد صلاح وروبيرتو فرمينهو ونابي كيتا ويدخل برشلونة اللقاء بغياب نجم الفريق عثمان ديمبيلي ، ويدخل فريق برشلونة المباراة بأريحية كبيرة بسبب فارق الأهداف في مباراة الذهاب بينما يصيب فريق ليفربول الضغط الكبير بسبب التأخر في النتيجة وستكون المباراة قوية جدا ولكن يحذر ليفربول من قبول مرماه لهدف سيعقد الأمور لأن الهدف يعني أن المباراة أصبحت مستحيلة فيحتاج الريدز إلى 5 أهداف ليتأهل وهذا ما يكون من الصعب جدا أن يحصل أمام فريق بحجم برشلونة.

توقعات الجمهور لمباراة ليفربول وبرشلونة

كانت توقعات الجمهور لمباراة فريق ليفربول وبرشلونة بها الكثير من المنطقية فكانت نتيجة التصويت كالاتي:

توقع الجمهور فوز ليفربول في الوقت الأصلي بنسبة 36% ونسبة فوز برشلونة في الوقت الأصلي للمباراة 38% ونسبة التعادل هي 26 %.

سنقوم بعرض تشكيلة الفريقين بعد قليل

متابعة أحداث الشوط الأول

سنقوم بعمل متابعة مباشرة لنتيجة المباراة دقيقة بدقيقة في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت مصر.