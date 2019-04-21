موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم الأحد الجولة 35 من البريميرليج..الريدز في مهمة صعبة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي، الجدير بالذكر أن فوز السيتي مساء أمس أمام توتنهام بهدف دون رد وضع ليفربول في مهمة صعبة اليوم وأشعل المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، السيتي الآن بعد 34 مباراة يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بينما ليفربول في المركز الثاني برصيد 85 نقطة، ويخوض ليفربول مباراته اليوم الأحد أمام كارديف سيتي صاحب المركز ال 18 من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي

من المُقرر أن تُقام مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم الأحد الموافق 21 أبريل في تمام الساعة الخامسة مساءً طبقاً لتوقيت القاهرة، وفي السادسة مساءً طبقاً لتوقيت السعودية، وسوف يُنقل لقاء ليفربول وكارديف سيتي على بي أن سبورت HD2.

المباراة التوقيت القناة الناقلة كارديف سيتيxليفربول 17:00 بتوقيت مصر. 18:00 بتوقيت السعودية. bein sport hd2

وليس أمام ليفربول اليوم سوي الفوز ليستمر في المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي لحظة بلحظة فور بدايتها.

ترتيب الدوري الإنجليزي الآن

السيتي في صدارة الدوري الإنجليزي وفي انتظار لقاء ليفربول اليوم، في حالة فوز ليفربول اليوم سوف يعود الريدز للصدارة من جديد برصيد 88 نقطة بشكل مؤقت لحين يخوض السيتي مباراته القادمة أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء القادم الموافق 24 أبريل 2019.

السيتي في المركز الأول برصيد 86 نقطة بعد 34 مباراة.

ليفربول في المركز الثاني برصيد 85 نقطة بعد 34 مباراة.

توتنهام في المركز الثالث برصيد 34 نقطة بعد 67 نقطة.

وفي انتظار لقاء ليفربول ضد كارديف سيتي اليوم.

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