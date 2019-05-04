ليفربول ضد نيوكاسل..موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لها

قد يُضعف المدرب رافائيل بينيتيز آمال فريقه السابق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ،وذالك عندما يفوز عليه يتعادل معه في مباراة اليوم.

يعتبر نيوكاسل في مأمن من الهبوط ، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة.

و تلقى ليفربول ضربة قوية يوم الأربعاء ، حيث خسر أمام برشلونة 3-0 على ملعب نو كامب في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

لكن مرة أخرى لدى فريق الريدز الفرصة لزيادة الضغط على مانشستر سيتي واعتلاء الصدارة عندما يعود بالفوز من ملعب سانت جيمس بارك.

التشكيلة المتوقعة للفريقين:

نيوكاسل: دوبرافكا ، مانكيلو ، شار ، لاسيليز ، دميت ، ريتشي ، شيلفي ، هايدن ، أتسو ، بيريز ، روندون

ليفربول: أليسون ، ألكساندر أرنولد ، لوفرين ، فان دييك ، روبرتسون ، فابينهو ، هندرسون ، ويجنالدوم ، صلاح ، مان ، ستوريدج

توقيت مباراة ليفربول ضد نيوكاسل:

تنطلق مباراة نيوكاسل و ليفربول في الساعة 18:45 مساء يوم السبت 4 مايو.

القنوات الناقلة للمباراة:

سيتم عرض المباراة مباشرة على القنوات:

بي ان سبورت 2 مشفرة

سكاي سبورت مشفرة

سبورت تي في البرتغالية مكسورة الشفرة

فارزيتش قناة مجانية

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آخر خمس لقاءات بين الفريقين:

ليفربول ضد نيوكاسل:

ليفربول 4 (لوفرين ، صلاح ، شاكري ، فابينيو) نيوكاسل 0 ، الدوري الإنجليزي الممتاز ، ديسمبر 2018

ليفربول 2 (صلاح ، ماني) نيوكاسل 0 ، الدوري الإنجليزي الممتاز ، مارس 2018

نيوكاسل 1 (جوسيلو) ليفربول 1 (كوتينهو) ، الدوري الإنجليزي ، أكتوبر 2017

ليفربول 2 (ستوريج ، لالانا) نيوكاسل 2 (سيس ، كولباك) ، الدوري الإنجليزي الممتاز ، أبريل 2016

نيوكاسل 2 (سكرتل في مرماه، ويجنالدوم) ليفربول 0 ، الدوري الإنجليزي الممتاز ، ديسمبر 2015

في ست سنوات في ملعب أنفيلد ، لم يتمكن رافائيل بينيتيز من قيادة ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز .

مع تبقي مباراتين فقط ،سيلعب السيتي مع ليستر – الذي يديره مدرب آخر سابق في ليفربول بريندان رودجرز – يوم الاثنين ،فقد يحصل فريق يورغن كلوب على فرصة أخرى للتقدم بنقطتين ، مؤقتًا على الأقل.

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